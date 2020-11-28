Kısıtlama öncesi E5 ve metrobüs yoğunluğu azaldı - Son Dakika

Kısıtlama öncesi E5 ve metrobüs yoğunluğu azaldı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 20.00'a kısa bir süre kala metrobüs ve E-5 karayolunda yoğunluk azaldı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala E5 karayolu ve metrobüs durağında yoğunluk azaldı.