Kısıtlama öncesi E5 ve metrobüs yoğunluğu azaldı - Son Dakika

Kısıtlama öncesi E5 ve metrobüs yoğunluğu azaldı
28.11.2020 19:28
Kısıtlama öncesi E5 ve metrobüs yoğunluğu azaldı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 20.00'a kısa bir süre kala metrobüs ve E-5 karayolunda yoğunluk azaldı.
Kısıtlama öncesi E5 ve metrobüs yoğunluğu azaldı
İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat 20.00'a kısa bir süre kala metrobüs ve E-5 karayolunda yoğunluk azaldı.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın başlamasına kısa süre kala E5 karayolu ve metrobüs durağında yoğunluk azaldı.
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