İstanbul genelinde devam eden kar yağışı Anadolu Yakası 'nda da etkili oldu. Otobüs seferlerinde aksamalar yaşanınca vatandaşlar duraklarda uzun süre otobüs bekledi. Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala durakta bekleyen vatandaşlar görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kısıtlama öncesi otobüs duraklarında yoğunluk - Son Dakika

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