Kısıtlama öncesi otobüs duraklarında yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi

Kısıtlama öncesi otobüs duraklarında yoğunluk

16.02.2021 21:38
Kısıtlama öncesi otobüs duraklarında yoğunluk

İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı sürerken İETT otobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi.

İSTANBUL'u etkisi altına alan kar yağışı sürerken İETT otobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çok sayıda vatandaşın duraklarda otobüs beklediği görüldü.

İstanbul genelinde devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda da etkili oldu. Otobüs seferlerinde aksamalar yaşanınca vatandaşlar duraklarda uzun süre otobüs bekledi. Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala durakta bekleyen vatandaşlar görüntülendi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
İstanbullular dikkat! AKOM, gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı İstanbullular dikkat! AKOM, gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde 'Pişmanım' dedi Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde 'Pişmanım' dedi 'Aç aç' tezahüratlarına kayıtsız kalmamıştı! Ajda Pekkan'nın sahne kostümü dikkat çekti 'Aç aç' tezahüratlarına kayıtsız kalmamıştı! Ajda Pekkan'nın sahne kostümü dikkat çekti
Kaynak: DHA

İstanbul, Ramazan, DHA, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kısıtlama öncesi otobüs duraklarında yoğunluk - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:44 Sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti! Kulüp yayınladığı videoyla beğeni topladı
22:15 TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı
22:09 Yanlış adres tarif edildiği iddiasıyla eczacıya küfürler edip tehdit etmişti! Şüpheli ilk ifadesinde "Pişmanım" dedi
21:59 Toprak kayması sonucu yaşamını yitiren işçinin ölmeden önce yaptığı paylaşım yürek dağladı
21:55 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 507 bin 292 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine geri döndüğünü açıkladı
21:47 Sakatlanan Bruno Henrique, 1 sene sahalara veda edecek
21:27 Hatay'da 2 metre uzunluğundaki 2 yılan dans etti, sosyal medyada beğeni yağdı
21:17 Kayserispor, anlaşma sağladığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi
21:14 Erkek arkadaşı gözü önünde intihar eden genç kız sinir krizi geçirdi
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 22:54:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kısıtlama öncesi otobüs duraklarında yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement