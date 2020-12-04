Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum' - Son Dakika

Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum'

04.12.2020 16:34
Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum', System.String[]

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Pazara gelen 66 yaşındaki Recep Yeşilova, "Dokuz hastalığım var ama pazara gelmek mecburiyetindeyim" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Bursa'da vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. Bazıları normal günlerde hafta sonları kurulmasına rağmen kısıtlama nedeniyle bugün kurulan pazarlarda özellikle sebze meyve tezgahları önünde yoğunluk yaşandı.

'DOKUZ HASTALIĞIM VAR'Pazara alışverişe gelen Recep Yeşilova, "Dokuz hastalığım var ama pazara gelmek mecburiyetindeyim. Başka çarem yok. Evde hanımla yalnızız, birimizin çıkması lazım. Eşim evde hasta babama bakıyor. Yüksek tansiyon, prostat, kalp, diyabet, guatr, safra kesesinde taş gibi hastalıklarım var. Ayrıca psikolojik rahatsızlıklarım var. Ben de yok yok, engelli kartım bile var. Pazarlarda insanlar kurallara uyuyor, uymaya çalışıyor. Maskemizi taktık ama gırtlak durmuyor ki" dedi.'DOKUZ AY SONRA İLK KEZ PAZARA GELDİM'

Yakup Ermiş ise 9 ay sonra ilk kez pazara geldiğini ifade ederek, "Hafta sonu kısıtlamasından önce sebze meyve almaya çıktım. İhtiyaçlarımı alacağım. Evde ailece oturuyoruz, kalabalık yok. Pazarlarda vatandaşlarımız çok duyarsız. Bazen dışarı çıkıyordum ama pazara ilk kez geliyorum dokuz aydır. Kendi tedbirlerimi aldım. Sıkı tedbir aldım. Bu bir hastalık, Allah bizi imtihan ediyor. Vatandaşlar evleri, iş yerlerini kumarhanelere çeviriyor. Yazık günah, insanların hayatlarıyla neden oynuyorsunuz? Bakın dünyaya göre bizim ülkemiz daha iyi atlatıyor. Sağlık Bakanı'mızın tedbirlerine uyarsak atlatacağımıza inanıyorum. Bu ülkeye yazık" diye konuştu.


Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum'
Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum'
Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum'
Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum'
Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum'
Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum'
Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum'

İçişleri Bakanlığı, Yeşilova, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama öncesi pazara geldi: 'Dokuz hastalığım var ama mecburum' - Son Dakika


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