Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun - Son Dakika

Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun

11.12.2020 14:56

Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakim Samsun'da kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk yaşanıyor.

Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakim

SAMSUN - Samsun'da kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk yaşanıyor. Bazı sebze ve meyve fiyatları ise alıcıların cebini yakıyor.

Tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarları bir gün erken kuruldu. Samsun'da İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerine kurulan semt pazarında yaşanan durgunluk dikkatlerden kaçmadı. Sebze ve meyvelerin fiyatları ise alıcıların cebini yakıyor. Geçen haftaya oranla daha durgun olan pazarda en çok tercih edilen ürünler ise domates ve portakal oldu.

Pazardaki meyve ve sebze fiyatları ise şu şekilde: Biber 13 TL, ıspanak 6 TL, havuç, 3 TL, patlıcan 4,5 TL, elma 5 TL, nar 5 TL, muz 10 TL, soğan ve patates 2 ile 3 TL arasında alıcı buluyor.

Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun
Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun
Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun
Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun
Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun
Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun
Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun
Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun
Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun

Ekonomide Durgunluk, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kısıtlama öncesi pazarlarda durgunluk hakimöncesi pazarlar durgun - Son Dakika Ekonomi


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