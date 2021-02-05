Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım - Son Dakika

Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım

05.02.2021 20:28

Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım Hafta sonu sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Hataylılar zamanı sahillerde geçirmeyi tercih etti.

Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım

HATAY - Hafta sonu sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Hataylılar zamanı sahillerde geçirmeyi tercih etti. Vatandaşlar, Samandağ Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına öncesi güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Samandağ Sahili'ne akın etti.

Havanın sıcaklarını fırsat bilen Hataylılar kimileri sahilde yürüdü, kimisi ise sahilin tadını çıkarttı.

Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım
Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım
Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım
Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım

Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama öncesi Samandağ Sahili tıklım tıklım - Son Dakika


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