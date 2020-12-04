Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu - Son Dakika

Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu

04.12.2020 10:00

Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu Vaka sayısının yüzde 100 arttığı Adana'da kurallara uyulmuyor Tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vaka sayılarının yüzde 100 arttığı Adana'daki pazar yerlerinde yoğunluk oluştu.

Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu

Vaka sayısının yüzde 100 arttığı Adana'da kurallara uyulmuyor

ADANA - Tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vaka sayılarının yüzde 100 arttığı Adana'daki pazar yerlerinde yoğunluk oluştu. Onlarca vatandaşın sosyal mesafeye uymadıkları gibi elleriyle sebze ve meyve seçip alışveriş yapması dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına salgında vakalar hızla artmaya devam ediyor. Dün de ülkemizde 32 bin 381 yeni vaka tespit edilirken 187 kişi de hayatını kaybetti. Ancak salgını önlemek amacıyla her gün ne kadar uyarı yapılsa da çoğu vatandaş bu uyarılara uymuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçen gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftada İzmir ve Konya'da yüzde 50, Adana, Samsun ve Ordu'da korona virüs vakalarının yüzde yüz arttığına dikkat çekerek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesindeyse bu uyarılara rağmen vaka sayılarının yüzde yüz artış gösterdiği Adana'da semt pazarlarında bazı kişiler kuralları hiçe sayıyor. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki semt pazarında vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları gibi elleriyle sebze ve meyve seçip alışveriş yapması dikkat çekti.

Vatandaşların neredeyse hiç kurallara uymadığını söyleyen Tahir Yılmaz isimli bir vatandaş, "Kurallara kimse uymuyor. Tam bir rezillik. Maskesiz olanlar var. Sigara içenler var. Elleriyle seçen var. Uyarsak da boş Adana'da. Vakalar artıyor ama Adana uymuyor. Yoğunluk hem hafta sonu kısıtlama olacağı için var ancak buranın normal hali de böyle" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise vakaların artması nedeniyle korktuğunu ancak çoğu vatandaşın kuralları hiçe saydığını söyledi.

Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu
Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu
Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu
Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu
Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu
Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu
Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu

Türkiye, Konya, Pazar, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama öncesi semt pazarındaki kalabalık korkuttu - Son Dakika


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