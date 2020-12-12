Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede - Son Dakika

Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
12.12.2020 00:57
Ülke genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65 ile rekor seviyeye çıktı.
Ülke genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65 ile rekor seviyeye çıktı. E-5 ve TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu hafta ikinci kez uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve TEM Otoyolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yoğunluk toplu taşıma araçlarında da yaşandı. Metro, metrobüs hatlarında yoğunluk oluştuğu görüldü. - İSTANBUL
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