Kısıtlama saatinde boş yolda birbirlerine girdiler: 2 yaralı - Son Dakika

Kısıtlama saatinde boş yolda birbirlerine girdiler: 2 yaralı

İki motosikletli kurye ve bir otomobilin karıştığı kazada motosikletlerde bulunan kasksız iki kişi ölümden döndü

ANTALYA - Antalya'da kısıtlama saatinde boş yolda bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etsisiyle yola savrulan kasksız motosiklet sürücülerinden biri ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi ölümden döndü. Motosiklet sürücülerine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kaza saat 20.40'da Muratpaşa ilçesi Yenigün mahallesi 1056 sokak ile 1064 sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1064 sokak istikameti yönüne gelen Kemal Efe Köse idaresindeki 07 AJR 859 plakalı Renault marka otomobil 1056 sokaktan gelen Fahri Nisam idaresindeki 07 AOB 56 plakalı su taşıyan motosikletli kuryeye çarptı. 1056 sokaktan otomobilin geldiği yöne giden Muhammet Özdemir idaresindeki 07 VE 263 plakalı motosikletli kurye de kaza yapan otomobile çarptı.

Kazada 07 AOB 56 plakalı motosiklet sürücüsü Fahri Nizam kazadan yara almadan kurtulurken, motosikletin arkasında bulunan Kaan Polat ile diğer motosiklet sürücüsü Muhammet Özdemir yaralandı. Kazayı gören mahalle halkı 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından 2 ambulans ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan trafik polislerinin yaptığı alkol muayenesinde ise otomobil sürücüsü Kemal Efe Köse'nin 56 promil alkollü olduğu iddia edildi edildi. Otomobil sürücüsünün ehliyetine el okunulurken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.