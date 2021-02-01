Kısıtlama saatinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı - Son Dakika

Kısıtlama saatinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı

01.02.2021 00:24

Kısıtlama saatinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı Önce ticari taksiye sonra kaldırıma çarpan otomobildeki iki kişi yaya olarak kaçtı Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve bıçak bulundu Antalya'da kısıtlama saatinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis...

Kısıtlama saatinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı

Önce ticari taksiye sonra kaldırıma çarpan otomobildeki iki kişi yaya olarak kaçtı

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve bıçak bulundu

ANTALYA - Antalya'da kısıtlama saatinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Bir ticari araca arkadan çarpıp kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Şüpheliler otomobili bırakıp kaçarken otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay bugün saat 23: 00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Fahrettin Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kısıtlama saatinde uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayan 07 ACS 384 plakalı otomobil ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Önce Andızlı mezarlığı önünde 07 T 0152 plakalı ticari araca çarpan otomobil kaldırıma çarparak durabildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre otomobilden inen iki şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçıp uzaklaştı. Kiralık olduğu tespit edilen araç içinde A.K. adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Olay yerinde takviye polis ekipleri yönlendirilirken araçta yapılan aramada ise cep telefonu, bir miktar uyuşturucu ile bıçak bulunduğu bildirildi.Polis birinin kimliği belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kısıtlama saatinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
Kısıtlama saatinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
Kısıtlama saatinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı
Kısıtlama saatinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı

Uyuşturucu, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlama saatinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın transferi için görüştüğü Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı Tarla kenarında infaz edilen 4 gençten birinin boynunun kırıldığı ortaya çıktı Sergen Yalçın takımdan ayrılacak isimleri duyurdu: Güven Yalçın ve Boyd gidiyor Manisa'da 4 genç tarla kenarında infaz edildi Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Halfeti'nin ucube otelinin yıkım kararını paylaşan yazar, saldırıya uğradı Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti
ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi ABD'de göreve yeni gelen Biden yönetimi PKK'ya 240 tır mühimmat gönderdi         
00:15
Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'yi sildi Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci'yi sildi         
23:43
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam geldi         
22:28
Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı Fenerbahçe, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattı         
20:23
Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı         
20:03
Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı Son Dakika: Adalet Bakanı Gül'den savcının taraf olduğu gözaltı hakkında HSK'ya inceleme talimatı         
18:31
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi, "Vekillikten de istifa et" çağrıları için tek şartını açıkladı         
16:46
Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı Hatalı park eden savcının aracına not bırakan komşusu gözaltına alındı         
15:15
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür         
13:16
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak         
09:29
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 00:51:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlama saatinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei