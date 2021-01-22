- Kısıtlama saatinde polisten kaçıp 15 bin lira ceza yediler - Son Dakika

- Kısıtlama saatinde polisten kaçıp 15 bin lira ceza yediler

Yarım saat süren kovalamaca sonunda polis tarafından önü kesilen araçtaki üç kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da polislerin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil, nefesleri kesen kovalamacanın ardından Sanayi Mahallesinde yakalandı.Yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanan otomobilde bulunan 3 kişiye toplam 15 bin 296 TL para cezası uygulanırken otomobil bağlandı.

Olay Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 07 LOE 25 plakalı otomobil, polislerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Devriye görevi yapan polis ekiplerinin yanı sıra trafik ekipleriyle uzun süreli bir kovalamaca yaşanırken, kaçan otomobilin zaman zaman çift yönlü yolda ters şeride girerek ilerlediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü de gözlendi. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca, otomobilin Sanayi Mahallesinde apartmanlar arasında önü ve arkası kesilerek durdurulmasıyla son buldu. Otomobili kullanan Emin Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Halil Y. ile Gamber D. Cumhuriyet Polis karakoluna götürülürken, araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Otomobil bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Ceza yağdı

Yapılan alkol kontrolünde alkollü olmadığı belirlenen araç sürücüsüne yetersiz sürücü belgesi, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, polisin dur ihtarına uymamak ve ters yönde seyretmek suçlarından toplam 3 bin 136 TL, araçta bulunan 3 kişiye ayrı ayrı sokağa çıkma yasağını ihlal ve maskesiz sokağa çıkmak suçlarından 4 bin 50' şer lira olmak üzere toplam 15 bin 296 TL para cezası uygulandı.