Kısıtlama saatinde seyir halindeki otomobil ile çekici böyle çarpıştı - Son Dakika

Kısıtlama saatinde seyir halindeki otomobil ile çekici böyle çarpıştı
17.01.2021 10:29
Kısıtlama saatinde seyir halindeki otomobil ile çekici böyle çarpıştı O anlar kameralara yansıdı Bursa'da kısıtlamada seyir halinde bulunan bir otomobil ile çekici çarpıştı.
Kısıtlama saatinde seyir halindeki otomobil ile çekici böyle çarpıştı
O anlar kameralara yansıdı
BURSA - Bursa'da kısıtlamada seyir halinde bulunan bir otomobil ile çekici çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamada seyir halindeki bir otomobil ile yolda ilerleyen bir çekici çarpıştı. O anlar kamaralara yansıdı.
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