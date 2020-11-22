Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı - Son Dakika

Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı

22.11.2020 22:35

Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı -Kısıtlama saatinde tatlı alan şahsa ve pastane sahibine ceza yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Korona virüs kısıtlamaları kapsamında Düzce'de kurallara uymayan mekanlara ceza yağdı.

Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı

-Kısıtlama saatinde tatlı alan şahsa ve pastane sahibine ceza yağdı

DÜZCE - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Korona virüs kısıtlamaları kapsamında Düzce'de kurallara uymayan mekanlara ceza yağdı. Denetim yapan polis ekipleri, sokağa izinsiz çıkarak pastaneden tatlı alan şahsa ve pastane sahibine kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uyguladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi işyerlerinin saat 20: 00'dan sonra sadece paket servis yapabileceklerini açıklamasının ardından polis ekipleri, Düzce genelinde denetim yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri, bir işyerinde alışveriş yapıldığını belirledi. Pastaneye giren ekipler, tatlı almak için evinden çıkan şahsın izin belgesi olmadan dışarı çıktığını belirledi. Polis ekipleri kısıtlama saatinde tatlı almak için evinden çıkarak pastaneye gelen şahsa ve işyeri sahibine 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca pastaneden tatlı alan şahıs polislere sokağa çıkmanın yasak değil kısıtlama olduğunu savunarak, "Ev zaten burada. Alayımda geleyim diye düşündüm. Ne var bunda. Bu kadar da olmaz. Sıkmayın bizi bu kadar. Daraltıyorsunuz beni. Ben bunu haketmedim. Ben suç işlemedim. Ayrıca bu sokağa çıkma yasağı değil kısıtlama" dedi.

Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı
Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı
Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı
Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı
Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı
Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı
Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı
Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı

Koronavirüs, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlamada yapılan alışveriş pahalıya patladı - Son Dakika


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