Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi

Bursa'da, kısıtlama uygulanan saatlerde gizli alındıkları restoranda yemek yiyen 26 kişiye, polis ekiplerince 81 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki restorana, kısıtlama saatlerinde gizli olarak müşteri kabul edildiğini belirledi. 81 BİN 900 LİRA CEZA KESİLDİ Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı baskında, restoranda müşteri olduğu ve alkol satışı yapıldığı tespit edildi. Restoranda bulunan 26 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den toplam 81 bin 900 lira ceza kesildi. KAMERADAN DIŞARIYI GÖZLÜYORLARMIŞ Öte yandan işletme sahiplerinin güvenlik kamera sistemiyle olası polis baskınına karşı dışarıyı takip ettikleri anlaşıldı. Ekipler, iş yerine yönelik tutanak düzenledi.

Osmangazi, Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Kısıtlama saatlerinde restoranda yemek yediler, 26 kişiye 81 bin 900 lira ceza kesildi - Son Dakika

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