Son dakika haberleri... Kısıtlama saatlerinde sokakta tartıştılar 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kısıtlama saatlerinde sokakta tartıştılar 5 kişi gözaltına alındı

DÜZCE - Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde alacak verecek yüzünden tartıma çıktı. Olaya müdahil olan polis ekiplerine direnen 5 kişi gözaltına alındı.

Olay Düzce'nin Metek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metek Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında alacak verecek nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Evde başlayan tartışma sokağa taştı. Olayı gören vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kısıtlamada sokakta tartışan şahısları ayırmak için çalışma yaptı. Bu esnada şahıslar polislere karşı mukavemette bulununca bölgeye çok sayıda emniyet mensubu sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında alacak verecek nedeni ile kavga eden şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta olmalarından dolayı 3 bin 150'şer lira idari para cezası yazıldı.