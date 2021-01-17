Kısıtlama sebebiyle Uludağ'a çıkamayınca sokakta kayak yaptı - Son Dakika

Kısıtlama sebebiyle Uludağ'a çıkamayınca sokakta kayak yaptı

BURSA - Bursa'da kar yağışının etkili olmasıyla bazı vatandaşlar sokaklarda ve evlerinin önlerinde karın keyfini çıkardı. Bir vatandaşın kısıtlama sebebiyle Uludağ'a çıkamayıp, sokak üzerinde kayak yapması dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'da yoğun kar yağışı devam ederken, vatandaşlar evlerinin önünde kar topu oynayıp kızaklarla kayarak karın tadını çıkartıyor. Bir vatandaş ise sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Uludağ'a çıkamayınca, kayak takımlarını kuşanıp sokak aralarında kayak yapmaya başladı. Bu anlar sosyal medyada çokça paylaşılırken görenleri güldürdü.