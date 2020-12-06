Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Mersin'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Mersin'de kısıtlamanın ikinci gününde de kentin işlek bulvarları ve caddeleri boş kaldı.
Polis ekipleri, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda başlattığı denetimleri aralıksız sürdürdü.
Kentin hareketli noktalarından Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandı ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Kısıtlama' sessizliği - Son Dakika