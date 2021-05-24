Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada - Son Dakika

Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada

24.05.2021 11:03

Beyoğlu'nda bir grup otelin teras katında koronavirüs tedbirlerini yok sayarak meşaleli doğum günü partisi gerçekleştirdi. Maske bile takmadığı görülen grubun içe içe eğlendiği, şampanya patlatılıp alkol, nargile ve sigara kullandığı anlar saniye saniye kameralara kaydedilirken; Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın yapılan terastaki çok sayıda kişiye ise cezai işlem uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Gümüşsuyu'ndaki bir otelde meşaleli doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını aldı.

TEDBİRLERİ HİÇE SAYIP EĞLENDİLER

İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlendiğini gördü. Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" maddesinden idari işlem uyguladı.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Alkol, sigara ve nargilenin de kullanıldığı ve şampanyanın patlatıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı. Grubun eğlendiği anlar ise kameralara yansıdı.

İşte o anlardan kareler;

Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada
Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada
Kısıtlamada otel terasında meşaleli doğum günü partisi kamerada
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada

Doğum Günü Partisi, Asayiş Büro, Beyoğlu, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada - Son Dakika


YORUMLAR (14)
  • Tarık: Bunlarda toplumun bir başka kesiminden, karakter fakirliği insanlık fakirliği edep fakirliği olan kısımlarından hani görmemişin bir oğlu olmuş varya Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • IM: Biz iki yıldır evde bekliyoruz.yokmu yasalarda bu bulaşıkları imha edecek bir madde.bunların oldugu yere zehirli gaz sıksınlar kurtulalım şu bulaşıklardan. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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