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Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı - Son Dakika

Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı

02.07.2021 10:13

İstanbul'da kısıtlamaların bitmesiyle beraber kafe, restoran ve eğlence mekanları dolup taştı. Soluğu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda alan vatandaşlar, durumdan çok memnun olduklarını belirtti. Gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalık azalırken, müzikli eğlence mekanları ise saat 00:00'dan itibaren faaliyetlerini sonlandırdı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınına karşı uzun süredir uygulanan kısıtlamalar, vaka sayılarının düşmesiyle ve aşılanmayla birlikte 1 Temmuz'da sona erdi. Kısıtlamada belli saat dilimlerinde hizmet veren restoran, kafe ve eğlence mekanları, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte doldu taştı. Kimi vatandaşların aile ve arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanlarına gittiği görülürken kimileri ise İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda yürüyüş yaptı.

Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı

"ŞU AN ÇOK MUTLUYUZ"

Arkadaşının pandemide açtığı restorana ilk defa geldiğini söyleyen Barış Karacelep, "Vallahi çok mutluyuz. Artık eskiye döndük. Arkadaşımız bir buçuk sene oldu mekanını açtı, daha ilk defa gelebildik. Artık evde olmaya da alıştık, çok stres, sıkıntı oldu. Kilo aldık, spordan eksik kaldık. Şuan çok mutluyuz, şu yoğunluğu görünce bile mutlu oluyoruz" dedi.

Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı

"ZOR BİR SÜREÇ ATLATTIK"

Uzun bir aradan sonra tam zamanlı hizmet vermeye başlayan işletme sahibi Tarık Tandoğan, "Biz de çok etkilendik bu süreçten. Hayırlısı olsun umarım böyle bir şeyi bir daha yaşamayız. Umarım sağlıklı günlerde hep birlikte böyle dışarıda herkes eğleniyor. Ama umarım tekrardan yaşamayız. Çok zordu, biz de zor bir süreç atlattık, çünkü pandemi döneminde açılmış bir işletmeyiz biz. Umarım bundan sonra her şey herkes için daha iyi olur" diye konuştu.

Müzikli eğlence mekanları saat 00:00 itibariyle faaliyetlerini sonlandırırken vatandaşların da gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine döndüğü görüldü.

Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı
Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı
Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı

İstiklal Caddesi, 1 Temmuz, Türkiye, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlama sona erdi, İstanbul akşamları hareketlendi! Eğlence mekanları doldu taştı - Son Dakika
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