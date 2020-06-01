Kısıtlama sona erdi, terminal ve TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu - Son Dakika

İZMİT'te, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ile TEM Otoyolu İzmit geçişinde yoğunluk yaşandı.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte sabah saatlerinde Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu. İzmir'e kızını görmeye giden Binnur Taşdemir, "İzmir'e gidiyorum. Kızım var orada ve çok özledik birbirimizi. O da gelemiyordu ve ben de gidemedim. Yaşım tutuyor aslında ama şehirler arası kısıtlama olduğu için gidemiyordum. Açılınca ben İzmir'e gidiyorum. Kızımla sürekli görüşüyorduk. Sık sık o geliyor, ben gidiyordum. Bu sefer ara çok uzadı. Onu çok özledim. Şimdi görmeye gidiyorum. Hijyen ürünlerim çantamda ve maskemi de taktım" dedi.

'OTOBÜSLERE MASKESİZ YOLCU ALMIYORUZ'

Maskesi bulunmayan hiçbir yolcuyu otobüse almadıklarını söyleyen peron görevlisi Mehmet Uzun , "Hayat Eve Sığar uygulamasından kod almadan yolcularımız seyahatini gerçekleştiremiyor. Maskesiz yolcu almıyoruz. Tekli koltuklarda herkesin seyahat etmesini sağlıyoruz. Koltuklara çift olarak kimse kesinlikle oturmuyor. Otobüsümüzde ikramları kaldırdık. Sadece araçlarımızda su var. Her aracımızda dezenfektan ürünleri var" diye konuştu.

TEM OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İstanbul'dan Anadolu'ya doğru sabah saatlerinde araç yoğunluğu yaşandı. İzmit Bekirdere Rampası başta olmak üzere, Dilovası Rampası, Hereke geçişlerinde Ankara istikametine doğru yoğunluk oluştu.