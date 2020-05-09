Son Dakika › Güncel › Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi - Son Dakika
Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
23 dakika önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'da haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Korona virüs öncesinde normal şartlarda çok yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de kısıtlama sonrası boş kaldığı görüldü. Kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 07:17 Kaynak: İHA
Son Dakika Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı "Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti