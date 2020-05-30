Kısıtlama sonrası boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi - Son Dakika

Kısıtlama sonrası boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde boş kalan 15 Temmuz köprüsü havadan görüntülendi

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 14 büyükşehir ve Zonguldak'da haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Korona virüs öncesinde normal şartlarda çok yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de kısıtlama sonrası boş kaldığı görüldü. Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri denetimlerini artırarak köprüden geçmek isteyen sürücülerin belgelerini kontrol etti. 15 Temmuz Köprüsünden geçişi yasak olan bir Kamyona 600 TL ceza kesildi. Karayolları tarafından ise 1300 toplamda Kamyon sürücüsüne 1900 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.