Kısıtlama sonrası boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde boş kalan 15 Temmuz köprüsü havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 14 büyükşehir ve Zonguldak'da hafta sonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Korona virüs öncesinde normal şartlarda çok yoğun trafiğin olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de kısıtlama sonrası boş kaldığı görüldü. Sabahın erken saatlerinde polis ekipleri denetimlerini artırarak köprüden geçmek isteyen sürücülerin belgelerini kontrol etti. 15 Temmuz Köprüsü'nden geçişi yasak olan bir Kamyona 600 TL ceza kesildi. Kara yolları tarafından ise 1300 toplamda Kamyon sürücüsüne bin 900 TL cezai işlem uygulandı.
Öte yandan kısıtlamayla birlikte boşalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 09:35 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kısıtlama sonrası boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Sokağa çıkması yasak olan 67 yaşındaki Sinan Çetin, hafta içi sahilde yürüyüş yaptı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı