Kısıtlama sonrası boş kalan E-5 havadan görüntülendi - Son Dakika

Kısıtlama sonrası boş kalan E-5 havadan görüntülendi
21.11.2020 21:20
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5 karayolu boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası E-5 karayolu boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından boş kalan yol drone ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00'de başlayan kısıtlama sonrası E-5 karayolu boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından boş kalan yol drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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