Kısıtlama sonrası çocuklar parklara, gençler çarşıya koştu - Son Dakika

Kısıtlama sonrası çocuklar parklara, gençler çarşıya koştu

40 gün sonra dışarı çıkan çocuklar parklarda gönüllerince eğlendi

Kız çocuğunu parka getiren Bilal Kaya: "Çocuklar sıcağa aldırmıyorlar, gönüllerince eğleniyorlar"

BİLECİK - Bilecik'te 40 günlük kısıtlama sonrası çocuklar parklara koşarken, geçler ise çarşıda gezmenin tadını doyasıya çıkardılar.

Türkiye'de ilk Korona virüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında 40 gün önce 20 yaş altındaki çocuk ve gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bilecik Belediyesi, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve normalleşme planına göre sokağa çıkacak çocuklar için dün il genelindeki parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra bugün çocuklar parklara koşarak doyasıya eğlendi. Çocukların evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynarken, yaşları biraz gençler ise, çarşıya koştular.

"Çocuklar sıcağa aldırmıyorlar, gönüllerince eğleniyorlar"

Kız çocuğunu parka getiren Bilal Kaya, çocukların mutluluklarının yüzlerine vurduğunu söyleyerek, "Uzun bir aradan sonra bu korana virüs belasından diyelim. Çocuklar uzun süre sonra dışarı çıktılar. Evet hava biraz sıcak ama onlar bu sıcağa aldırmıyorlar. Gönüllerince eğleniyorlar. Bizde zaten arabayla geldik buraya arabayla gelirken bizim parkı görünce kahkahalar attı. Yani artık biran önce dışarı çıkmak parka gelmek istiyordu. Bizde geldik biraz kalabalık yani endişelenmedik değil ama çocuklar içinde mecburen gelmekte gerekiyor. Bakalım bu fırsatı değerlendiriyoruz. Sıcak havanın altında birkaç saatte olsa biraz çocukların enerjisini atması iyi oldu" dedi.

Sokaklarda gezen geçler ise, uzun bir aradan sonra sokağa çıkmaların kendilerin iyi geldiğini, evlerde sıkıldıklarını söylediler.