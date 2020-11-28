Kısıtlama sonrası E-5 ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı - Son Dakika

Kısıtlama sonrası E-5 ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı

İSTANBUL - İstanbul'da 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından metrobüs ve E-5 Karayolu'nda yoğunluk azaldı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede Cumartesi 20.00'dan Pazar sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın başlamasıyla E5 Karayolu ve metrobüs duraklarında yoğunluk azaldı.