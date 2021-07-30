"Kısıtlama sonrası emlak sektöründe ciddi bir toparlanma oldu"

Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesi sonrasında emlak sektöründe ciddi bir toparlanma olduğunu dile getiren Keypoint Gayrimenkul CEO'su Tarık Seçkin, "Geçen yıl dünya genelinde milyarlarca insan pandemi sebebiyle uzun bir süre evlerine kapandı. Bu durum gayrimenkul ve emlak sektörünü olumsuz etkilese de kısıtlamaların hafiflemesi ve kısmen kalkması ile hem satılık hem de kiralık konut piyasasında taleplerin belirgin biçimde arttığını gözlemliyoruz" dedi.

Hem yerli hem de yabancı müşterilerden ciddi sayıda talep aldıklarının altını çizen Tarık Seçkin "Gayrimenkul yatırımları yıllar içerisinde zaman zaman çeşitli nedenler sebebiyle dalgalansa da genel eğilim gayrimenkule daha yüksek tahsisler yönündedir. Gayrimenkul, diğer varlık sınıflarına kıyasla daha iyi bir getiri sağlamaya devam ediyor. Taleplerin büyük çoğunluğu yatım amacı güden müşterilerimizden gelirken, önemli bir bölümünü de Türk vatandaşlığı hakkı kazanmak isteyen yabancı müşterilerimizden geliyor. İşlem sayımızın yüzde 300 oranında arttığını söyleyebilirim" diye konuştu.

SAHİL KENTLERİNE İLGİ BÜYÜK

Koronavirüs salgını ile sahil bölgelerine olan ilginin de artarak, yüksek satış rakamlarını beraberinde getirdiğini belirten Seçkin, "Bu dönemde vatandaşlarımızın daha rahat yaşayabilecekleri sahil kentlerine yerleşme isteği olduğunu gözlemliyoruz. Talebin oldukça fazla olduğu sahil kentlerindeki fiyat artışını önemli ölçüde tetikliyor. Birçok bölgede son 1 yıl içerisinde fiyatların 3 katına kadar arttığını söyleyebilirim" dedi.

"KONUT FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Dünya genelinde son bir yılda konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Tarık Seçkin 'Türkiye konut fiyatlarındaki yüzde 32'lik artışla dünya birincisi konumuna geldi. Arz önemli ölçüde azalırken, hammadde maliyetleri artmaya devam ediyor. Bu durum önümüzdeki süreçte konut fiyatlarındaki artışın devam etmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Konut satışlarında rekorlar kırıldığını ve fiyatların da hızla artmaya devam edeceğini ifade eden Tarık Seçkin artan talep, azalan stok ve yükselen inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarındaki artışın ana sebebi olduğunu belirtti.