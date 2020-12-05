Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik - Son Dakika

Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik
05.12.2020 10:39
Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik İstanbul'da kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen Harem otogarı havadan görüntülendi Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibarıyla başladı.
Kısıtlama sonrası Harem otogarında sessizlik
İstanbul'da kısıtlama sonrası sessizliğe bürünen Harem otogarı havadan görüntülendi
İSTANBUL - Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama sonrası Harem Otogarı sessizliğe büründü. Boş kalan otogar havadan görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan kararla 81 ilde hafta sonunun tamamını kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İnsanların yoğun olarak şehirlerarası yolculuk yaptığı Harem Otogarı kısıtlama sonrası sessizliğe büründü. Otobüssüz otogar havadan görüntülendi.
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