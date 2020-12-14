Kısıtlama sonrası ilk gün - Son Dakika

56 saatlik sokak kısıtlaması bu sabah 5'te sona erdi. Kısıtlama biter bitmez özellikle büyük şehirlerde hareketlilik başladı.

İşe gitmek zorunda olanlar yollara çıktı. Saatlerin ilerlemesiyle Megakent İstanbul'da kalabalık arttı. Yağmurun da etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Metrobüs ve toplu taşıma araçları doluydu.. Vatandaşlar da tedbiri elden bırakmadı; maskelerini takarak yolculuk etti.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ise ceza yağdı. İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişi hakkında adli veya idari işlem yapıldığını bildirdi. Bakanlık ayrıca kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığının altını çizdi.

-İHA-