Kısıtlama sonrası ilk iş günü İzmir'de trafik yoğunluğu - Son Dakika

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Kısıtlama sonrası ilk iş günü İzmir'de trafik yoğunluğu
6 saat önce
İzmir ve 30 ilde korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından ilk iş günü İzmir caddelerinde trafik yoğunluğu gözlendi.
İzmir ve 30 ilde korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından ilk iş günü İzmir caddelerinde trafik yoğunluğu gözlendi.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Geçtiğimiz gece yarısı 00.00 itibariyle biten kısıtlamanın ardından sabah saatlerinde İzmirliler, işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. Kısıtlamanın ardından ilk mesai gününde İzmir'in ana caddelerinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. Toplu taşıma araçlarına getirilen kısıtlamadan ötürü özel araçlarıyla yollara düşen vatandaşlar, şehrin bir çok noktasında trafik sıkışıklığına neden oldu. İki günlük yasak boyunca cadde ve meydanların bomboş kaldığı İzmir'de kısıtlama sonrası yoğunluk oluştu. Anadolu Caddesi, Altınyol ve Yeşildere Caddesi gibi kentin trafik yükünü çeken ana arterlerde yer yer sıkışıklıklar gözlense de trafik polisleri, trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli önlemleri aldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:49 Kaynak: İHA
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