Kısıtlama sonrası İstanbul'da toplu ulaşım (2) - Son Dakika

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. Dört günlük yasağın ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini takarak yolculuk ettiği görüldü. Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, sayı kısıtlaması nedeniyle binemeyen vatandaşlar bir sonraki aracı bekledi.

CEVİZLİBAĞ'DA SON DURUM

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından işe gitmek için toplu ulaşım kullanan Deniz Baytemir, "Yoğunluğu olmayan bir metrobüs bekledim ama gelmedi. Ben de gelene binmek zorunda kaldım. Tekli olan koltuklarda arada boşluk olması gerekiyor ama gelen direkt oturuyor. Uyarıyoruz ama dinlemiyorlar. Çoğunlukla herkes maske takıyor ama doğru kullanmıyorlar. ya burunları açıkta ya da çenelerinin altında oluyor maske" dedi. Vatandaşlardan Ekrem Aksen de, "Metrobüsler yine aynı dolulukta. Özellikle akşam saatlerinde çok kalabalık ve sosyal mesafeye hiçbir şekilde uyulmuyor. Uyarı levhaları ve yönlendirmeler var ancak kimse uymuyor" diye konuştu.

SAAT 08.00'DA YÜZDE 22

Altunizade'den Avrupa yakasına geçişte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sabahın erken saatlerinde trafik oluştu. Kısıtlama günlerinde boş kalan yollarda trafik yoğunluğu saat 08.00'de yüzde 22 oldu.

- İstanbul