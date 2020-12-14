Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

14.12.2020 09:16

Korana virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Korana virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle araçlar yollardaki yerlerini aldı. Yenibosna E-5 üzerinde Avcılar ve Cevizlibağ istikametine doğru yoğunluk oluştu. Oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik kimi zaman durma noktasına geldi. İşlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu. Metrobüs ve otobüse binmek isteyen vatandaşların duraklarda beklediği sırada sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

(İHA)

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

Koronavirüs, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika


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