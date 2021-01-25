Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

25.01.2021 08:03

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı Yurt genelinde uygulanan Cuma akşam 21: 00 den başlayıp pazartesi sabah 05: 00 'e kadar olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından hemen sonra 15 Temmuz şehitler köprüsünde trafik durma noktasına geldi.

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

İSTANBUL - Yurt genelinde uygulanan Cuma akşam 21: 00 den başlayıp pazartesi sabah 05: 00 'e kadar olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından hemen sonra 15 Temmuz şehitler köprüsünde trafik durma noktasına geldi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sabah 05.00 de sona ermesinin ardından 15 Temmuz şehitler köprüsün 'de trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluşurken Haftanın ilk iş günü olmasının etkisi trafik yoğunluğu oluştu.

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Pazartesi, 15 Temmuz, İstanbul, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika


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