Kısıtlama sonrası korona unutuldu - Son Dakika

Kısıtlama sonrası korona unutuldu

30.11.2020 16:04

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirlerini dikkate almayan vatandaşlar sokaklara akın etti.

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirlerini dikkate almayan vatandaşlar sokaklara akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları belirlenen saatlerde uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona erdiği saatten sonra soğuk hava ve yağmura rağmen vatandaşlar korona virüsü unutarak sokaklara indi. Haftanın ilk iş günü yine bildik görüntülerin sahne olduğu kentte artan vaka sayıları endişelendiriyor.

Vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki korona haritasına da yansıdı. Ağustos ayında düşük riski gösteren mavi renkte olan harita, Ekim ve Kasım ayında kırmızı renge büründü.

İnsanların alışveriş yapmadığını ifade eden kapalı çarşı esnafı Mutlu Kömeç, "Çarşımızın yoğunluğu kuru kalabalık işi olan da var, olmayan da var. Pek alışveriş olmuyor. Bence insanların çoğu keyfi geziyor" dedi.

Ersal Kaya ise, "Kahramanmaraş'ta yağmur da yağsa vatandaşlar sokağa çıkıyor. Gördüğümüz kadarıyla işi olan da var olmayan da. Valilik güzel önlemler alıyor ancak vatandaşların özellikle sosyal mesafelere uymadığı görünüyor. En güzel yanı ise insanlar artık kendi kendisini karantinaya alıyor ve inşallah virüs belasında bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.

Öte yandan, kentte korona virüs tedbirleri kapsamında, polis araçlarından yapılan anonslarla da vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılara ise devam ediliyor.

(İHA)

Kısıtlama sonrası korona unutuldu
Kısıtlama sonrası korona unutuldu
Kısıtlama sonrası korona unutuldu
Kısıtlama sonrası korona unutuldu
Kısıtlama sonrası korona unutuldu

Kahramanmaraş, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama sonrası korona unutuldu - Son Dakika


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