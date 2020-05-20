Kısıtlama sonrası sebze ve meyve halinde yoğunluk

Van'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğünde ürün almak isteyen market ve pazar esnafı yoğunluk oluşturdu.



Dünyada ve Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüse karşı 16 Mayıs gecesi saat 00.00'da başlayan ve 20 Mayıs Salı gecesi 00.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Van'daki meyve sebze halinde hareketlilik yaşandı. Gece saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik gün içerisinde de devam etti. Çok sayıda market ve pazar esnafı ürün almak için hale geldi.



Aşırı yoğunluğun önüne geçildi



Korona virüs tedbirleri doğrultusunda karar alan Van Büyükşehir Belediyesi ile Van Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği, aşırı girişlerin önüne geçmek için yeni sınırlandırmalar getirdi. Buna göre daha önce 500 aracın girdiği hale, araç giriş sayısı 150'ye düşürüldü. Hal içerisinde maskesiz gezen vatandaşlar ise zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.



"150 araç kotası olarak sınırlandırdık"



Van Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Abi, korona virüs tedbirleri kapsamında aşırı yoğunluğun önüne geçmek için çeşitli önlemler aldıklarını belirtti. Bunun için dernek ve Van Büyükşehir Belediyesi olarak hal çalışma usul ve esaslarını kurallara göre yenilediklerini ifade eden Abi, "Aldığımız yeni kararlara göre hal çalışma saatlerimizi belirledik. Sebze sevkıyat gününü haftanın 2 gününe düşürdük. Aynı anda 400-500 araç içeri giriyordu bunu 150 araç kotası olarak sınırlandırdık. Bayram arifesi yaklaşıyor biraz yoğunluk arttı. Bizler de artışın yaşanmasıyla birlikte kurallara riayet etmeye çalışıyoruz. Sebze meyve fiyatları şu an düştü. Cumartesi gününe kadar açık olmamamıza rağmen sebzeyi bütün piyasaya dağıttık" dedi.



Sebze meyve komisyoncusu Raif Altınbaş ise yoğunluğun önüne geçmek için bir takım önlemler aldıklarını belirterek, "Yoğunluk oluyor ancak kendi çabalarımızla bunun önüne geçtik. Gelinen aşamada bir sıkıntımız yok. Fiyatlarımız da bu aya göre çok düşük. 4 günlük kısıtlamanın ardından ister istemez bir yoğunluk oluyor. İnsan sağlığı açısından yoğunluğun önüne geçilmesi işimize yaradı" diye konuştu. - VAN