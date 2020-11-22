Kısıtlama sonrası Taksim'de yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Taksim'de hareketlilik başladı. Esnaf kepenk açıp çalışmaya başlarken, yaşanan hareketlilik de havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Taksim'de hareketlilik yaşanmaya başladı. Esnaf kepenk açıp çalışmaya başladı. Yaşanan hareketlilik de havadan görüntülendi. - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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