Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu arttı

01.02.2021 07:40

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Bu kapsamda, dokuzuncusu 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık'ta ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu arttı
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu arttı
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu arttı
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu arttı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye, Ocak, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika


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