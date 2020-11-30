Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı - Son Dakika

Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu...Metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadı
Kısıtlama sona erdi hareketlilik başladı
İSTANBUL - Kısıtlamanın sona ermesinden ardından hareketlilik başladı. E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşurken, metrobüs duraklarında sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.
Yeni tip korana virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle haftanın ilk gününde E-5'te karayolunda yer yer trafik yoğunluğu oluştu. Yenibosna Cevizlibağ istikametine doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitleri kullanırken, metrobüslerde de hareketlilik yaşandı. Durakta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
- Kaynak: İHA
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