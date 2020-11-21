Kısıtlama sonrası Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bugün 81 ilde saat 20.00'dan Pazar sabah saat 10.00'a kadar olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sonrası Üsküdar Meydanı havadan drone ile görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid- 19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının talimatıyla 81 ilde hafta sonları günün belirli saatlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Uygulamada vatandaşlar için başlayan kısıtlama bugün 20.00'dan başlayarak yarın sabah 10.00'a kadar, yarın akşam 20.00'da başlayarak Pazartesi sabah saat 05.00'da son buluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Üsküdar'da caddeler ve sokaklar boş kaldı. İlçede sahil sessizliğe büründü. Üsküdar Meydanı havadan drone ile görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)