Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı - Son Dakika

Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı

05.12.2020 13:37

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler, sessizliğe bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin ve güzel havanın tadını çıkardı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler, sessizliğe bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin ve güzel havanın tadını çıkardı.

Antalya, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününü günlük güneşlik bir havada geçiriyor. Kentte, hava sıcaklığı 20, nem oranınınsa 47 derece olarak ölçüldü. Dün akşam 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe bürünürken, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Normaldeki kalabalık görüntüsünden çok uzak olan sahilde, turistler denizin keyfini çıkardı, bazıları güneşlenirken, bazıları da sahil kenarında spor ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre ise yarın Antalya'da hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor. - ANTALYA

Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı
Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kısıtlama turistlere yaradı, dünyaca ünlü sahil onlara kaldı - Son Dakika


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