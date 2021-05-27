ITF Bakanlar Zirvesi'nde "kara yolu taşımacılığının vize ve geçiş ücretleri sorunları" ele alındı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, UBAK Sistemi'nin temel hedefi olan kara yolu eşya taşımacılığının eşit rekabet şartlarında kademeli olarak serbestleştirilmesine yönelik olarak, profesyonel sürücülerin karşılaştığı vize sorunlarının çözülmesinin ve geçiş ücretlerinin kaldırılmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, kara yolu taşımacılığının vize ve geçiş ücretleri sorunlarının ele alındığı Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Bakanlar Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında dijitalleşmenin önemine dikkati çekerek hizmetin elektronik ortama taşındığını ayrıca kara yolu taşımacılığında e-TIR, e-CMR gibi elektronik geçiş belgesi projelerini desteklediklerini söyledi.

UBAK belgelerinin elektronik ortama aktarılması konusundaki çalışmalara da destek verdiklerini bildiren Karaismailoğlu, 2015'te kabul edilen "Kalite Şartı" ile "Çok Taraflı Kota Sistemi"nin gelişimine yönelik önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Karaismailoğlu, 2015'ten bugüne kadar Kalite Şartı'na uygunluğun sağlanması adına üye ülkelerce ciddi çabalar sarf edildiğine işaret ederek, "Kota Sistemi" kapsamında faaliyet gösteren tüm taşımacıların eşit şartlarda rekabet etmeleri yolunda önemli adımlar atıldığını anlattı.

"Karayolu Çalışma Grubu'na yön vermemiz çok önemli"

Kalite Şartı'nın tüm üye ülkelerin taşımacıları için pazar koşullarını eşitlemesi yönündeki beklentinin gerçekleşmediğini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Sistemde bulunan kısıtlama ve rezervlerin kaldırılması konusunda ciddi gelişme kaydedilemediğini üzülerek gözlemliyorum. Bu kapsamda, UBAK Kota Sistemi'nin gelişimini sağlayabilmek adına kısıtlama ve rezervlerin kaldırılmasına yönelik bakanlar düzeyinde karar almamız ve Karayolu Çalışma Grubu'na yön vermemizin çok önemli olduğu kanaatindeyim. UBAK Sistemi'nin temel hedefi olan kara yolu eşya taşımacılığının eşit rekabet şartlarında kademeli olarak serbestleştirilmesine yönelik olarak profesyonel sürücülerin karşılaştığı vize sorunlarının çözülmesi ve geçiş ücretlerinin kaldırılması da büyük önem arz etmektedir."

Karaismailoğlu, iklim değişikliğine yönelik hedefler kapsamında elektrikli ve otonom taşıtlara yönelik çalışmaların diğer bir önemli süreç olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak elektrikli taşıtları teşvik etmek üzere yolcu ve eşya taşımacılığında elektrikli taşıt kullanan taşımacılara kolaylıklar sağlanmasına yönelik düzenlemeleri hayata geçirdik. UBAK Sistemi'nde de elektrikli taşıtların kullanılmasını teşvik edecek yapı geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Örneğin, ilk aşamada elektrikli taşıtlarla gerçekleştirilen transit taşımaların izin belgesinden muaf kılınmasının hedeflerimize yönelik fayda sağlayacağını düşünüyorum."

ITF Bakanlar Zirvesi'ne; Türkiye, Almanya, Arjantin, Belarus, Belçika, Kanada, Şili, Çin, Kore, Hırvatistan, Danimarka, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Fas, Meksika, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İngiltere, Slovenya, İsveç, İsviçre, Tunus ve Ukrayna olmak üzere 40 ülkeden temsilciler katıldı.