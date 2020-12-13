Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü - Son Dakika

Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü

13.12.2020 11:45
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü, System.String[]

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam etti.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik devam etti. Kent genelinde iki gündür etkili olan yağışlı hava sebebiyle çok az sayıda turist, evcil hayvan sahipleri ve görevliler dışında sokakta kimse kalmadı.

Yeni tip korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde turizm kenti Antalya'da sakin bir gün yaşandı. Vaka ve yoğun bakım oranının artmaya devam ettiği kentte sokağa çıkma kısıtlamasına dün olduğu gibi bugün de uyulduğu görüldü. Sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda vatandaşın olduğu gözlendi. Yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olan Cumhuriyet Meydanı ise sessizliğe büründü. Güllük, 100.Yıl, Işıklar, 3 Kapılar bölgesinde ne yaya ne araç trafiğinin olduğu görüldü. Kazım Özalp Caddesi, Saat Kulesi önünde zabıta ekipleri görev yaptı. Az sayıda turist ise kentin sessizliğinin tadını çıkardı. Bazı vatandaşların ise evlerinin yakınına evcil hayvanlarını çıkardıkları gözlemlendi. Yağışlı havanın da zaman zaman etkisini gösterdiği Antalya'da kısıtlamanın son gününde herhangi bir olumsuz olayın yaşanmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü
Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü

Koronavirüs, Antalya, turist, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı Kesilmiş ladinlerin kökünden topladıkları ağaç mantarlarının kilosunu 30 liradan satıyorlar Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı ilk kez konuştu: Hiçbir anne yapmaz bunu Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu Bakan Koca'dan sonra Bilim Kurulu üyeleri de konuştu: Kısıtlamaların asıl etkisi önümüzdeki hafta görülecek Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi
Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı Milyonerlerin mevduatı 10 ayda 670 milyar lira arttı         
11:47
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
2 gün önce doğan minik buzağının çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı 2 gün önce doğan minik buzağının çift cinsiyetli olduğu ortaya çıktı         
10:02
Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi         
09:46
Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor Bahçesinde yetiştirdiği papaya meyvesinden sezonda 45 bin TL gelir elde ediyor         
09:40
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün         
22:08
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 12:00:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlama yağışlı havayla birleşince Antalya sessizliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei