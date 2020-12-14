Kısıtlamada 11 bin ünite kan bağışlandı - Son Dakika

Kısıtlamada 11 bin ünite kan bağışlandı

14.12.2020 15:29
Kısıtlamada 11 bin ünite kan bağışlandı, System.String[]

Kanın sürekli bir ihtiyaç olması nedeniyle, Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kan ve plazma bağışçıları, kan bekleyen hastalarımıza bu hafta sonu da umut oldu.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olması nedeniyle, Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kan ve plazma bağışçıları, kan bekleyen hastalarımıza bu hafta sonu da umut oldu. Vatandaşlar, Kızılay Kan Bağış Merkezlerine giderek Türkiye genelinde toplam 10 bin 899 ünite kan bağışında bulundu.

Tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 salgını, ülkemizde de hayatı yavaşlatsa da Türkiye'de kan ihtiyacı devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulanmasına rağmen, Türk Kızılay'ın çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlar, kan bekleyenlere umut oldu.

Türkiye genelinde bu hafta sonu toplam 10 bin 899 ünite kan bağışında bulunuldu. 2 bin 915 ünite kan bağışı ile Kızılay'ın İstanbul Avrupa Bölge Kan Merkezi en çok kan bağışı alan kan merkezi oldu. Onu bin 181 ünite ile Ankara Bölge Kan Merkezi ve bin 174 ünite ile İzmir Bölge Kan Merkezi takip etti.

Türkiye'de her gün en az 9 bin ünite kana ihtiyaç var

Pandemiyle mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay, yaklaşık 4 bin personel ve 300 mobil ve sabit kan bağış ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kan bağışçıları hafta sonu kısıtlamasından muaf

Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar, gerekse COVID-19 pandemisi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, Kızılay'ın randevu oluşturarak, maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulan ve son derece hijyenik bir ortam sağlayan Kızılay Kan Merkezlerinde hafta sonları kan bağışı yapabilirler. - İSTANBUL

Koronavirüs, Kan Bağışı, Türkiye, Kızılay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada 11 bin ünite kan bağışlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı
YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor YouTube ve Gmail gibi birçok Google servisine erişim sorunu yaşanıyor         
15:14
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut         
14:20
Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı         
12:51
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 15:34:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada 11 bin ünite kan bağışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei