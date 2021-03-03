Son dakika haberi... Kısıtlamada gençlerin tartışması karakolda sona erdi, sinir krizi geçiren kız hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kısıtlamada gençlerin tartışması karakolda sona erdi, sinir krizi geçiren kız hastaneye kaldırıldı

Genç kız 2 şahıstan şikayetçi oldu

DÜZCE - Düzce Burhaniye Mahallesi'nde 2 genç kız ile 2 erkek arasında iddialara göre sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrasında bir genç kız sinir krizleri geçirirken, olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay Düzce Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.D., A.A., V.D. ve M.Y. Burhaniye Mahallesi Gürcü Osman Camii mevkiinde bir anda sözlü tartışmaya başladı. Genç kadınlardan M.D. sinir krizi geçirmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler M.DA.'nin yerde baygın bir şekilde yattığını görünce bölgeye 112 Acil Ambulans ekibi istendi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Acil sağlık ekipleri, sinir krizi geçirerek bayıldığı belirlenen M.D.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansa bindirildiği esnada M.D. tekrar sinir krizleri geçirince arkadaşı A.A.'nın telkinleri ile tekrar sakinleşti. M.D. daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Arkadaşı hastaneye kaldırılan A.A., olayda adı geçen V. D. ve M. Y.'den şikayetçi olduğunu belirtirken, V.D. kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmak isterken taşkınlık çıkarttı. V.D. ve M.Y. gözaltına alınarak karakola götürülürken, A.A.'da karakola götürülmek istendiği esnada taşkınlık çıkarttı. Çantasından demir kolye ve bıçak atan A.A.'da polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüler.