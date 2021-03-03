Kısıtlamada 2 metrelik kanala uçtu, alkol metreyi üflememek için ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bursa'da kısıtlama saatinde alkollü iddia edilen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol çalışması için açılan iki metrelik kanala uçtu. Sürücü ekiplere alkolmetreyi üflememek için zor anlar yaşatırken, polis ekipleri tarafından ehliyetine el konuldu. Sürücüye ise izin belgesi olmadığı ve alkollü araç kullanmaktan toplam 4 bin 490 TL idari para cezası kesildi.

Kaza, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D., (51) idaresindeki 16 K 3640 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali D., yol çalışması için açılan 2 metrelik kanala uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü araçtan burnu bile kanamadan kendi imkanıyla çıkarken, gelen polis ekipleri kontrol amaçlı Ali D'ye alkol muayenesi yapmak istedi. Ancak muayeneyi reddeden sürücü, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı.

Polisin çabasına rağmen alkolmetreye üflemeyen sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL, ve alkollü araç kullanmaktan bin 340 TL cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri tarafından ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu. Sürücü sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA