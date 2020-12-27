Kısıtlamada 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü - Son Dakika

Kısıtlamada 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü

27.12.2020 12:06
Kısıtlamada 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü, System.String[]

ANTALYA'da kısıtlama saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan 2 sürücü polisi peşine taktı.

ANTALYA'da kısıtlama saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan 2 sürücü polisi peşine taktı. Kimliği belirsiz sürücüler polisin üzerine araçlarını sürüp kaçarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İlk olay, gece saatlerinde Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında seyir halindeki araçları kontrol eden polis ekipleri, cadde üzerinde sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yol üzerinde bulunan polisin de üzerine aracını sürerek çarptı. Olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için bir polis ekibi de aracın peşine düştü. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İkinci olay ise Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında çalışan otomobiliyle uzun süre hareketsiz duran kişiyi kontrol etmek için polis ekipleri geldi. Polisler kimliği belirsiz sürücüyü araçtan indirmek için uzun süre uğraştı ancak sürücü aracın camını dahi açmadı. Tüm uyarılara rağmen araçtan inmeyen sürücü polis ekiplerinin üzerine aracını sürerek olay yerinden kaçtı. Kaçan iki sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Kısıtlamada 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü
Kısıtlamada 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü
Kısıtlamada 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü
Kısıtlamada 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü
Kısıtlamada 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü

Yeşilırmak Caddesi, Muratpaşa, Kepez, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada 2 sürücü, polisin üzerine araçlarını sürdü - Son Dakika


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