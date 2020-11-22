Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi - Son Dakika

Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi

22.11.2020 09:32

Korona virüs salgını sonrasında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde bir araca 'dur' ihtarı yapılmasına rağmen durmayınca, araç kovalamacanın ardından durduruldu.

Korona virüs salgını sonrasında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde bir araca 'dur' ihtarı yapılmasına rağmen durmayınca, araç kovalamacanın ardından durduruldu. Araç içerisinde bulunan 5 kişiye sokağa çıkmaktan, açık alanda sigara içmekten, ehliyet bulundurmamaktan ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan 20 bin 104 TL ceza yazılırken, taşkınlık çıkartan 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Düzce Kiremitocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür B. idaresindeki BMW marka 16 BH 135 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi üzerinde denetim yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrasında otomobil Kiremitocağı Mahallesi Kızılay Işıklı kavşakta trafik ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler araç içerisinde bulunan sürücü Özgür B. ile birlikte Ü.A., F.Ç., G.S. ve Ş.T.'yi araçtan indirerek üst araması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde sokakta bulunan ve izin belgeleri olmayan şahıslara cezai işlem uygulanması esnasında araç içerisinden çıkan 2 kişi açık alanda sigara içme yasağına uymayarak sigara yakıp bir kuralı daha ihlal etti. Sigara içen kişilere de açık alanda sigara içmeden dolayı cezai işlem uygulandı.

Bu esnada bir kişi yazılan cezalar nedeni ile taşkınlık çıkartmaya çalıştı. Yerden aldığı taşı 'Kendime zarar veririm' diyerek kafasına vurmaya çalıştığı esnada polis ekiplerinin müdahalesi ile taş elinden alındı. Taşkınlığını sürdüren G.S. 'Biz gurbetten buraya geldik. Abartılı bir şey yapmadık. Bize burada ceza yazıyorsunuz. Biz kimseye bir şey yapmadık. Ben nereden ödeyeceğim bu cezayı. Çok kötü olacak şimdi. Kendi kafamı parçalayacağım' diyerek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü Özgür B.'ye yanında ehliyet bulundurmamak ve polisin ihtarına uymamaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç içerisinde bulunan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza yazılırken, açık alanda sigara içen 2 şahsa da yasağa uymamaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda 20 bin 104 TL cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

-İHA-

Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi
Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi
Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi
Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi

Koronavirüs, Ehliyet, Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada 5 kafadar sokağa çıktı, 20 bin TL ceza yedi - Son Dakika


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