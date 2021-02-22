Kısıtlamada aç kalan hayvanları elleriyle beslediler - Son Dakika

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını Suluova Beşir Derneği Temsilciliği gönüllüleri unutmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Beşir Derneği Temsilciliğinde görevli gönüllüler, beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Gönüllüler, şehrin farklı noktalarını gezerek sokak hayvanlarını besledi.

Dernek gönüllüleri yaptıkları açıklamada, "Dernek gönüllü üyelerimiz ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verildi. Bunlar çok önemli. Hayvanların sevgiye ihtiyacı var. Elimizdeki imkanlar dahilinde sokakta aç kalan tüm sokak hayvanlarına yardım ediyoruz. Bizlere destek veren ve yardımcı olmaya çalışan ve bu hizmette katkısı olan tüm esnaf ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar. - AMASYA