Kısıtlamada aç kalan minik dostlar unutulmadı - Son Dakika

Kısıtlamada aç kalan minik dostlar unutulmadı

02.01.2021 11:28

Kısıtlamada aç kalan minik dostlar unutulmadı Iğdır Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kısıtlamada aç kalan minik dostlar unutulmadı

IĞDIR - Iğdır Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Iğdır'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı. Korona virüs salgını ve işyerlerinin kapalı olması nedeni ile yiyecek bulamakta zorlanan sokak hayvanları için ekipler harekete geçti. Iğdır Belediyesi tarafından organize edilen ve STK'ların da katıldığı etkinlikte, sokak hayvanları unutulmayarak zorlu kış günlerinde doğaya yem ve mama bırakıldı.

Sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirten TÜRKAV Iğdır İl Başkanı Kurban Parlar, "Kısıtlamanın olduğu bu günlerde sokak hayvanları için Iğdır Belediyesi tarafından organize edilen bu etkinliğe destek olmak için bizde katıldık" dedi.

Çok güzel bir etkinlik olduğuna değinen Halbe Sivil Toplum Örgütü yöneticisi Fatma Betül Usta ise, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde minik dostlarımızı unutmadık. Hayvan sever dostlarla bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik olacak. Biz nasıl yeme içmeye muhtaçsak onlarda bizim gibi muhtaç. Sokak hayvanlarını unutmayalım" şeklinde konuştu

Kısıtlamada aç kalan minik dostlar unutulmadı
Kısıtlamada aç kalan minik dostlar unutulmadı
Kısıtlamada aç kalan minik dostlar unutulmadı
Kısıtlamada aç kalan minik dostlar unutulmadı

Sivil Toplum Kuruluşları, Sokak Hayvanları, Koronavirüs, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kısıtlamada aç kalan minik dostlar unutulmadı - Son Dakika


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