Kısıtlamada aç kalan sokak köpeğini besledi - Son Dakika

Amasya 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü haftasında vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Boş caddeler ise sokak hayvanlarına kaldı. Suluova Belediyesi'nde görevli Seyfullah Uzun, aç olduğunu düşündüğü belediye önündeki sokak köpeğini besledi. Uzun'un köpeği beslenme anları ise kamerayla kaydedildi.

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