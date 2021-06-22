KISITLAMADA AÇIK EĞLENCE MERKEZİNE BASKIN 17 KİŞİYE 53 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

BURSA'da, kısıtlama saatlerinde açık olduğu belirlenen eğlence mekanına yapılan baskında 17 kişiye toplam 53 bin 550 lira ceza kesildi.

Bursa'da polis ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi'nde faaliyet gösteren alkollü eğlence mekanının kısıtlama saatlerinde açık olduğu ve müşteri kabul ettiğini belirlemesi üzerine harekete geçti. Mekana baskın yapan polis ekipleri, içerde müşteri olduğunu belirledi. Polisler mekanda bulunan 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 53 bin 550 lira ceza keserken, işletme hakkında da tutanak düzenledi.